Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature oscilleranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 21,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza si farà più intensa, con velocità che potranno arrivare fino a 16,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo punte di 19,9 km/h. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%. Il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza generale sarà quella di un clima stabile, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Gli abitanti di Gela possono quindi prepararsi a un fine settimana all’insegna della nuvolosità, senza particolari eventi meteorologici da segnalare.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 9.3 ESE max 11.2 Scirocco 75 % 1023 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° Assenti 9.4 E max 10.8 Levante 77 % 1023 hPa 7 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 12 E max 15.3 Levante 73 % 1023 hPa 10 cielo coperto +21.5° perc. +21.2° Assenti 15.5 SE max 17.5 Scirocco 57 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° Assenti 18.3 SSE max 19.2 Scirocco 57 % 1021 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +20.5° Assenti 19.5 SSE max 21.8 Scirocco 65 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 16.3 ESE max 19.7 Scirocco 66 % 1022 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 15.8 E max 20.8 Levante 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.