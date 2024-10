Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Gela per Venerdì 1 Novembre si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà la serata, mantenendo un’umidità attorno all’83%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le 9:00, sempre con cielo sereno e una leggera diminuzione dell’umidità.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano un proseguimento di condizioni stabili e soleggiate. Durante il pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 21,6°C alle 13:00 e 14:00, con una leggera brezza da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 58-63%, garantendo un clima piacevole. Le raffiche di vento rimarranno contenute, con intensità che non supereranno i 14,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere lentamente, stabilizzandosi attorno ai 19°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, favorendo una serata tranquilla e senza precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni meteo per Gela nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 21°C. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle belle giornate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18° perc. +18° Assenti 11.1 NE max 11.8 Grecale 82 % 1023 hPa 5 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° Assenti 10.7 NE max 11 Grecale 79 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° Assenti 5.7 ENE max 6 Grecale 66 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 7.9 OSO max 7 Libeccio 58 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° Assenti 14.6 OSO max 13.2 Libeccio 60 % 1022 hPa 17 cielo sereno +20.3° perc. +20.3° Assenti 10 SSO max 13.8 Libeccio 72 % 1023 hPa 20 cielo sereno +19.5° perc. +19.5° Assenti 0.8 ESE max 7 Scirocco 76 % 1023 hPa 23 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° Assenti 5.3 N max 6.5 Tramontana 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:02

