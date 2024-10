Previsioni Meteo Genova: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Genova si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un’umidità piuttosto alta che raggiungerà l’86%. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 9%, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 66%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,5 km/h e i 8,5 km/h, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore leggero calo delle temperature, che si attesteranno attorno ai 18°C verso le 16:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’84%. I venti continueranno a essere deboli, favorendo un clima piacevole e stabile.

La sera porterà con sé un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 16°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. Le condizioni generali del meteo saranno ideali per una passeggiata lungo il mare o per una cena all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Mercoledì e giovedì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza particolari variazioni nel meteo generale. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città e delle sue meravigliose passeggiate.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.6° perc. +16.5° Assenti 7.1 N max 6.4 Tramontana 86 % 1025 hPa 4 poche nuvole +16.2° perc. +16° Assenti 7.5 N max 7 Tramontana 84 % 1025 hPa 7 poche nuvole +16.4° perc. +16.3° Assenti 8 NNE max 8.6 Grecale 83 % 1025 hPa 10 poche nuvole +19.9° perc. +19.8° Assenti 3.3 NNO max 4.6 Maestrale 71 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 1.6 OSO max 4 Libeccio 67 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +18.7° Assenti 3.7 N max 3.7 Tramontana 84 % 1024 hPa 19 cielo sereno +17.3° perc. +17.4° Assenti 6.8 N max 6.7 Tramontana 87 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.7° perc. +16.7° Assenti 9.3 N max 10.2 Tramontana 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:13

