Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Genova indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 16,8°C. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la notte, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 16%.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che varieranno tra i 17,2°C e i 18°C. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0,22mm. L’umidità resterà elevata, attorno al 92%, mentre il vento si presenterà come una brezza leggera, mantenendo una velocità di circa 8,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta fino a metà mattina.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Il cielo passerà da nuvoloso a coperto, ma le precipitazioni si interromperanno, lasciando spazio a un clima più stabile. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,9°C e 18,2°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. L’umidità scenderà leggermente, mentre il vento continuerà a soffiare da est con intensità moderata.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 16,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, contribuendo a un clima più asciutto e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova indicano un inizio di settimana con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno intorno ai 17-19°C e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più sereno e gradevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.9° prob. 16 % 8.5 ESE max 9.4 Scirocco 91 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +17.2° prob. 32 % 7.8 ESE max 8.6 Scirocco 91 % 1019 hPa 6 pioggia leggera +17.2° perc. +17.3° 0.12 mm 8.7 ESE max 9.4 Scirocco 92 % 1019 hPa 9 pioggia leggera +18° perc. +18.3° 0.2 mm 7.1 ESE max 8.5 Scirocco 92 % 1020 hPa 12 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.11 mm 5.7 E max 7.8 Levante 93 % 1020 hPa 15 cielo coperto +18.2° perc. +18.5° prob. 10 % 4.5 E max 5.6 Levante 91 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 5 % 4 ENE max 4.3 Grecale 91 % 1019 hPa 21 poche nuvole +16.7° perc. +16.8° Assenti 4.9 NE max 4.6 Grecale 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:36

