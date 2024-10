Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Genova si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra +16,4°C e +20,8°C, mentre il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra 1 km/h e 8,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà attorno ai +16,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’88%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord, con raffiche che non supereranno i 9,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la notte tranquilla.

Nella mattina, le condizioni di meteo rimarranno stabili, con cielo ancora coperto e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i +19°C entro le 09:00. Anche in questa fascia oraria, l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che non supereranno i 8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 4%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà una lieve diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature toccheranno il picco di +20,8°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre il vento si presenterà sempre leggero, con intensità che varierà tra 2,7 km/h e 3,2 km/h.

La sera porterà un cambiamento nel meteo, con un progressivo diradamento delle nuvole. Si passerà da un cielo coperto a poche nuvole e infine a un cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +17°C, con un’umidità che si manterrà attorno all’87%. Anche in questo caso, il vento sarà leggero, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un meteo prevalentemente nuvoloso, ma con temperature miti e senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni, con un aumento della presenza di sole e un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo il clima più gradevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 1 % 8.3 N max 9 Tramontana 87 % 1026 hPa 4 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 6 % 7.4 N max 7.2 Tramontana 86 % 1025 hPa 7 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° Assenti 8 NNE max 8.7 Grecale 86 % 1026 hPa 10 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 3.4 NNO max 4.4 Maestrale 75 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° Assenti 2.7 OSO max 4.1 Libeccio 71 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 1.6 NO max 3.1 Maestrale 86 % 1024 hPa 19 poche nuvole +17.5° perc. +17.6° Assenti 6.4 N max 6.1 Tramontana 88 % 1025 hPa 22 cielo sereno +17.1° perc. +17.1° Assenti 6.6 N max 6.6 Tramontana 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:15

