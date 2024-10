Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Genova di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 16°C. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà notevolmente l’umidità, che si attesterà intorno al 90% durante gran parte della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con poche nuvole e una temperatura di circa 14,5°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nella mattina. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da piogge leggere, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,14mm. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 7 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,41mm entro le ore 12:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C, con un’umidità che si avvicinerà al 90%. Il vento, prevalentemente da nord, manterrà una brezza leggera, contribuendo a un clima umido.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che persisteranno fino alle ore 17:00. Le temperature rimarranno stabili intorno ai 15,4°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta. Le precipitazioni si attesteranno su valori simili a quelli della mattina, con accumuli che potranno raggiungere 0,3mm. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

La sera porterà con sé un ulteriore mantenimento delle piogge, con accumuli che si avvicineranno a 0,99mm entro la fine della giornata. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,4°C, con un’umidità che continuerà a rimanere elevata. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Martedì e mercoledì potrebbero continuare a presentare condizioni di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero migliorare solo a partire da giovedì, quando si prevede un parziale ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.5° perc. +14.2° prob. 4 % 6.1 ENE max 7.2 Grecale 84 % 1015 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° prob. 3 % 6.3 E max 7.5 Levante 87 % 1014 hPa 6 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° prob. 27 % 5.8 NE max 6 Grecale 85 % 1015 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 46 % 5.3 NNE max 7.7 Grecale 84 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.41 mm 4.2 N max 5.4 Tramontana 90 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.25 mm 7.6 N max 9.2 Tramontana 90 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.42 mm 6.9 N max 8.7 Tramontana 92 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.41 mm 8.1 N max 10.9 Tramontana 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:48

