Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

Le condizioni meteo a Genova per Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di piogge leggere, con un’alta copertura nuvolosa che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17°C e i 19°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 80%. I venti saranno prevalentemente deboli, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano piogge leggere che continueranno a cadere su Genova, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 91%. I venti soffieranno da sud-est con una velocità di circa 8 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si aggireranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà anch’essa al 100%, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 92%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 e i 10 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno all’80%. I venti si faranno più deboli, con intensità che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno nuovamente intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa tornerà a essere elevata, con valori che raggiungeranno il 97%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, e i venti continueranno a essere leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Giovedì e Venerdì si prevede un’alternanza di nubi e schiarite, con possibilità di piogge sporadiche. Le temperature rimarranno stabili, mantenendosi su valori miti, mentre l’umidità continuerà a essere elevata. Si consiglia di prepararsi a condizioni di meteo variabile e di portare con sé un ombrello, soprattutto per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.43 mm 8 SE max 13.6 Scirocco 91 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +18.3° perc. +18.7° 0.9 mm 15.9 SSO max 27.4 Libeccio 94 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +18° perc. +18.3° 0.42 mm 7.8 SO max 18.6 Libeccio 93 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.23 mm 4.4 NO max 9.2 Maestrale 92 % 1006 hPa 12 cielo coperto +17° perc. +17.1° prob. 68 % 11 NNO max 13.1 Maestrale 90 % 1006 hPa 15 nubi sparse +19° perc. +19° prob. 24 % 1.7 NE max 4.5 Grecale 80 % 1005 hPa 18 nubi sparse +17.6° perc. +17.7° prob. 21 % 3.8 ENE max 5.4 Grecale 87 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.24 mm 5.8 ESE max 8.1 Scirocco 89 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:57

