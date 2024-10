Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Giarre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La mattina porterà un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e un incremento della temperatura fino a raggiungere i 21,9°C intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C. La sera vedrà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Giarre vivrà condizioni di cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 98%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 17,1°C e 17,9°C, mentre la velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 77%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fitte a nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,9°C entro le 10:00. Il vento continuerà a soffiare leggero, con velocità che varieranno tra i 6,3 km/h e i 12,5 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con cielo sereno e temperature che toccheranno i 21,6°C. Il vento si manterrà debole, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi parzialmente, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si porteranno intorno ai 18,1°C. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a soffiare leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Giarre indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Si prevede che il clima rimanga stabile anche nei giorni successivi, con un’alternanza di sole e nuvole, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 6 OSO max 7.5 Libeccio 77 % 1023 hPa 4 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° Assenti 7.5 O max 7.9 Ponente 73 % 1023 hPa 7 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 6.3 SO max 10.8 Libeccio 66 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 12.3 SSE max 13 Scirocco 59 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° Assenti 10.3 SSE max 11.4 Scirocco 66 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19.5° perc. +19.5° Assenti 6.8 SSE max 8.1 Scirocco 77 % 1024 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 4.7 SSO max 7.1 Libeccio 78 % 1025 hPa 22 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 3.6 SO max 5.6 Libeccio 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:03

