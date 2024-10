Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Giarre si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da piogge iniziali e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piuttosto umido, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno influenzate da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà di circa 7,5 km/h proveniente da sud, con un’umidità elevata che raggiungerà il 93%. Le precipitazioni si attesteranno attorno a 1,74 mm, rendendo la notte piuttosto umida e fresca.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo coperto. Le temperature si manterranno tra i 19,9°C e i 22,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che si ridurrà progressivamente. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque elevata, attorno al 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Si prevede un passaggio a nubi sparse, con temperature che scenderanno leggermente fino a 20,7°C. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 5 km/h, e le probabilità di precipitazioni si ridurranno notevolmente. L’umidità si attesterà attorno al 84%, rendendo l’aria più respirabile.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità continuerà a scendere, mantenendosi attorno all’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Giarre indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di instabilità, si prevede un ritorno a condizioni più serene e asciutte. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo le giornate successive ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.9° perc. +20.4° 1.48 mm 5 S max 9.1 Ostro 93 % 1026 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +20.2° prob. 72 % 6.2 NNE max 9.1 Grecale 92 % 1026 hPa 7 cielo coperto +20.5° perc. +20.9° Assenti 3.1 E max 7 Levante 87 % 1026 hPa 10 cielo coperto +22.2° perc. +22.5° prob. 8 % 10.5 S max 13.1 Ostro 77 % 1027 hPa 13 nubi sparse +22.5° perc. +22.8° prob. 14 % 12.7 SSE max 12.9 Scirocco 75 % 1026 hPa 16 pioggia leggera +20.7° perc. +21.1° 0.31 mm 5.1 SSE max 6.1 Scirocco 84 % 1027 hPa 19 nubi sparse +20° perc. +20.3° Assenti 3 NNO max 4.4 Maestrale 86 % 1027 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +20° Assenti 2.4 N max 4 Tramontana 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.