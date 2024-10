Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Giarre si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 24,6°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, ma le nubi sparse rimarranno presenti. La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C.

Nella notte, il meteo a Giarre sarà caratterizzato da un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 66%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 24,6°C e l’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 64%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Sud, con velocità che raggiungeranno i 13,2 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno per gran parte del tempo, con una temperatura massima che si stabilizzerà attorno ai 24,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. I venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 11,8 km/h.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno a circa 22°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%, e i venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni. La settimana si prospetta quindi tranquilla, con un clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 1.5 OSO max 4.1 Libeccio 66 % 1018 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 4.1 SO max 6.8 Libeccio 72 % 1018 hPa 7 nubi sparse +22° perc. +22° Assenti 6.8 S max 11.1 Ostro 64 % 1018 hPa 10 nubi sparse +24.2° perc. +24.2° Assenti 12.4 SSE max 15.9 Scirocco 57 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 13.6 SSE max 17.4 Scirocco 61 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° Assenti 8.9 SSE max 14.7 Scirocco 73 % 1016 hPa 19 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° Assenti 5.4 SO max 9.1 Libeccio 73 % 1015 hPa 22 cielo coperto +22.4° perc. +22.6° Assenti 8.4 SO max 14.3 Libeccio 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:27

