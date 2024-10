Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,7°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 59%. La situazione meteorologica si evolverà nel corso della giornata, con un incremento dell’intensità delle piogge.

Durante la mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento delle precipitazioni, con piogge moderate che si verificheranno dalle 07:00 fino a mezzogiorno. Le temperature si manterranno attorno ai 20,9°C e 21,2°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 19,4 km/h e i 22,7 km/h, proveniente principalmente da sud. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’86% e l’87%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni di maltempo continueranno, con piogge moderate che si protrarranno fino alle 17:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 21,1°C e 21,2°C, mentre la velocità del vento si attesterà tra i 15,3 km/h e i 20,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno raggiungere i 2,83 mm. L’umidità si manterrà attorno all’86%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore intensificarsi delle piogge, con fenomeni di pioggia forte previsti intorno alle 22:00. Le temperature scenderanno a circa 17,5°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 15,6 km/h e i 19,7 km/h. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 6,94 mm, rendendo necessario prestare attenzione a possibili disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di monitorare attentamente gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche potrebbero variare. La giornata di Sabato 19 Ottobre si preannuncia quindi come una giornata da trascorrere in casa, approfittando del tempo per attività al coperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.1 mm 14.3 SSO max 23.5 Libeccio 86 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.14 mm 16.7 SSO max 26.1 Libeccio 88 % 1014 hPa 7 pioggia moderata +20.7° perc. +21° 1.27 mm 22.7 S max 34.3 Ostro 86 % 1014 hPa 10 pioggia moderata +21.1° perc. +21.5° 1.67 mm 21.6 S max 32.1 Ostro 86 % 1014 hPa 13 pioggia moderata +21.1° perc. +21.5° 2.83 mm 20.3 S max 29.1 Ostro 86 % 1012 hPa 16 pioggia moderata +20.8° perc. +21.2° 2.26 mm 19.8 SSE max 27 Scirocco 86 % 1012 hPa 19 pioggia moderata +19.9° perc. +20.3° 2.13 mm 11.4 SE max 13.9 Scirocco 88 % 1012 hPa 22 forte pioggia +17.5° perc. +17.8° 6.94 mm 15.6 N max 19.3 Tramontana 95 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:12

