Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Giarre di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e serata. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma si assisterà a schiarite nel tardo pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 24,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà attorno al 26%, ma non si registreranno piogge significative.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno sui 23°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 11 km/h, mentre la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 30%. Le piogge continueranno fino a metà mattina, con accumuli di circa 0,39 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 24°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche fino a 20 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, scendendo al 12%.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a circa 19°C, creando un clima piacevole. La velocità del vento si ridurrà, con valori attorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un weekend con condizioni più stabili e temperature in aumento. Domani e dopodomani, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.7° perc. +25° prob. 23 % 4.5 O max 9.7 Ponente 68 % 1008 hPa 4 cielo coperto +23.3° perc. +23.5° prob. 35 % 8.5 NNO max 16.2 Maestrale 72 % 1008 hPa 7 cielo coperto +24.4° perc. +24.6° prob. 30 % 11.2 N max 17 Tramontana 65 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +25.6° perc. +25.6° 0.2 mm 11.2 NNE max 15.3 Grecale 57 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +25.5° perc. +25.5° 0.14 mm 16.2 NNE max 20.1 Grecale 54 % 1009 hPa 16 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° prob. 20 % 15.2 N max 20.3 Tramontana 54 % 1010 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 13.4 NNO max 17.2 Maestrale 64 % 1012 hPa 22 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 8.4 NO max 11.2 Maestrale 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:33

