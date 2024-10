Previsioni Meteo Ginosa: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Ginosa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La notte sarà segnata da forti piogge e una copertura nuvolosa totale, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando si continueranno a registrare forti piogge e venti sostenuti provenienti da est-sud-est. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo non mostreranno significativi miglioramenti. Le piogge si presenteranno in forma più leggera, ma continueranno a bagnare la città. Le temperature si manterranno tra i 16°C e i 18°C, con venti che si attenueranno leggermente, ma che continueranno a soffiare con intensità moderata. La copertura nuvolosa rimarrà totale, contribuendo a un’atmosfera grigia e umida.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere, e l’umidità rimarrà alta. I venti, pur attenuandosi, manterranno una certa freschezza, rendendo l’aria piuttosto frizzante.

In conclusione, le previsioni meteo per Ginosa indicano una giornata di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti dalla notte fino alla sera. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +17.7° perc. +17.8° 5.2 mm 32.1 ESE max 52.1 Scirocco 87 % 1017 hPa 4 pioggia moderata +17.7° perc. +17.8° 2.23 mm 27.4 ESE max 42.7 Scirocco 90 % 1016 hPa 7 forte pioggia +16.8° perc. +17° 11.86 mm 26.6 SE max 45 Scirocco 94 % 1019 hPa 10 pioggia moderata +17.7° perc. +17.8° 2.75 mm 29.3 SE max 44.8 Scirocco 89 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.23 mm 25.8 SE max 34.3 Scirocco 81 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.27 mm 21 ESE max 32.4 Scirocco 88 % 1023 hPa 19 pioggia moderata +16.4° perc. +16.6° 2.16 mm 16.8 E max 37.5 Levante 96 % 1024 hPa 22 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.59 mm 20 ESE max 36.6 Scirocco 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:01

