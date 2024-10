Previsioni Meteo Ginosa: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ginosa di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 25°C nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Ginosa avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’88%. La temperatura si manterrà intorno ai 16,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, fino a raggiungere i 15,9°C alle 05:00. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 69% e il 75%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 12:00, quando si inizieranno a vedere delle nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,7°C a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 5,8 km/h e i 9,4 km/h. L’umidità, nel frattempo, scenderà fino al 35%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di 25°C alle 13:00, per poi scendere a 21°C entro le 16:00. La brezza leggera continuerà a mantenere l’aria fresca e gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 48%.

La sera si presenterà con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 17,3°C alle 21:00. La brezza leggera persisterà, rendendo la serata piacevole. L’umidità si manterrà intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Sarà opportuno monitorare eventuali cambiamenti, ma attualmente si prospetta un clima favorevole per gli abitanti di Ginosa.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 7.7 NNO max 9.4 Maestrale 70 % 1019 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 10.4 NNO max 16 Maestrale 71 % 1019 hPa 7 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 9.1 NNO max 11.8 Maestrale 65 % 1020 hPa 10 cielo coperto +23.3° perc. +22.7° Assenti 7.3 NNE max 7.7 Grecale 40 % 1019 hPa 13 cielo sereno +25° perc. +24.4° Assenti 5.7 E max 9.4 Levante 35 % 1017 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 8.1 ESE max 16.7 Scirocco 48 % 1017 hPa 19 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 4.1 NE max 4 Grecale 65 % 1019 hPa 22 poche nuvole +17.1° perc. +16.6° Assenti 4.6 N max 4.7 Tramontana 67 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.