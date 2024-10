Previsioni Meteo Ginosa: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ginosa di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un graduale miglioramento con l’arrivo della mattina. Le temperature si attesteranno tra i 14,7°C e i 24,6°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 25,8 km/h nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Ginosa avrà un cielo coperto con una temperatura di 16,4°C e un’umidità del 63%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo temperature attorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10,7 km/h e i 11,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente. Alle 06:00, la temperatura salirà a 15,8°C e il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso. A partire dalle 08:00, si assisterà a un aumento della temperatura fino a raggiungere i 20,4°C alle 08:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 78%. Le condizioni continueranno a migliorare, portando a un cielo sereno nel corso della mattina e temperature che toccheranno i 24,6°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La brezza sarà presente, con velocità del vento che potranno raggiungere i 15,3 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 30%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. Le condizioni di vento si calmeranno, con velocità che si attesteranno intorno ai 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° Assenti 10.7 NO max 17.5 Maestrale 65 % 1015 hPa 4 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° Assenti 11.2 NO max 19.7 Maestrale 73 % 1016 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +17.7° Assenti 13.2 NO max 19.7 Maestrale 60 % 1017 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +22.6° Assenti 13.5 N max 13.5 Tramontana 36 % 1017 hPa 13 poche nuvole +24.6° perc. +23.9° Assenti 13.5 NNE max 14.3 Grecale 30 % 1016 hPa 16 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° Assenti 14.9 NNE max 22.8 Grecale 46 % 1016 hPa 19 cielo sereno +17.3° perc. +16.7° Assenti 8.9 NNO max 13.3 Maestrale 65 % 1018 hPa 22 poche nuvole +16.2° perc. +15.7° Assenti 8.7 NO max 9.5 Maestrale 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:13

