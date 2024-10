Previsioni Meteo Ginosa: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Ginosa si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,7°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, portando a un cielo prevalentemente coperto, mentre le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che non supereranno i 14,8 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. La umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e il vento sarà leggero, proveniente da sud. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C intorno alle 10:00. Le poche nuvole presenti non influenzeranno significativamente il clima, permettendo di godere di una giornata soleggiata. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il clima cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 90% entro le 15:00. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 17,6°C alle 16:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 13,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà quasi completamente coperto, con una umidità che salirà fino al 99%. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 16°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Ginosa indicano una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° Assenti 1.6 S max 2.4 Ostro 83 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 1.5 SO max 2.6 Libeccio 84 % 1023 hPa 7 poche nuvole +17.2° perc. +17° Assenti 2.1 SSE max 3.3 Scirocco 75 % 1024 hPa 10 poche nuvole +21° perc. +20.6° Assenti 9.1 SE max 8.7 Scirocco 57 % 1023 hPa 13 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° Assenti 13.3 SE max 11.8 Scirocco 54 % 1022 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 9.6 SSE max 14.8 Scirocco 79 % 1022 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 5.9 SSE max 8.9 Scirocco 88 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 4 SE max 6.4 Scirocco 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:53

