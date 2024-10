Previsioni Meteo Ginosa: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ginosa di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una transizione climatica. Nella notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’80%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un aumento delle temperature durante la mattina e un progressivo diradamento delle nuvole.

Durante la mattina, le previsioni del tempo segnalano un cielo con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 22,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da Sud-Est contribuirà a rendere l’aria più gradevole, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 49%. Questo clima mite favorirà attività all’aperto, rendendo la mattina ideale per passeggiate e attività ricreative.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 20,8°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,5 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori intorno al 5%, quindi non si prevedono eventi piovosi significativi.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole e infine a un cielo sereno. Le temperature scenderanno fino a 16°C entro le 23:00, con un’umidità che si manterrà attorno al 76%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Ginosa di Venerdì 25 Ottobre evidenziano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che potrebbero continuare a scendere, rendendo le previsioni del tempo per il weekend particolarmente favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 0.3 SO max 1.3 Libeccio 79 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.9° perc. +15.7° Assenti 0.5 ONO max 1.4 Maestrale 81 % 1024 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 0.3 O max 0.8 Ponente 73 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 6.3 SSE max 3.9 Scirocco 54 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +21.9° prob. 3 % 9.9 SSE max 5.8 Scirocco 49 % 1022 hPa 16 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° prob. 5 % 8.7 SSE max 10.5 Scirocco 66 % 1022 hPa 19 poche nuvole +16.9° perc. +16.6° Assenti 2.8 SSE max 3.3 Scirocco 75 % 1023 hPa 22 cielo sereno +16.2° perc. +15.9° Assenti 1.2 SE max 3 Scirocco 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.