Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

Le previsioni meteo per Martedì 15 Ottobre a Gioia del Colle indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un clima mite e piacevole. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un aumento delle temperature che raggiungeranno i 23°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con brezze provenienti da nord, e l’umidità si manterrà a livelli accettabili.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Gioia del Colle presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. La temperatura si aggirerà intorno ai 16,7°C, con una leggera brezza da nord-nord ovest a 4,5 km/h. L’umidità sarà al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, portando a condizioni più serene.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà rapidamente fino a toccare i 23,9°C entro le 12:00. La ventilazione si intensificherà leggermente, raggiungendo i 13,9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 41%, garantendo un clima gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,7°C alle 16:00. La brezza si farà più vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 19,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà con sé un ritorno delle poche nuvole, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, rendendo la serata particolarmente piacevole. La ventilazione si calmerà, con brezze leggere che accompagneranno il calar del sole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il clima continuerà a essere favorevole, rendendo possibile godere di attività all’aperto senza preoccupazioni. Gli amanti del bel tempo troveranno soddisfazione in queste condizioni, che si protrarranno anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 6.3 N max 6.7 Tramontana 65 % 1019 hPa 4 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 9.5 N max 13 Tramontana 74 % 1019 hPa 7 poche nuvole +18.7° perc. +18.3° Assenti 13.1 N max 18.3 Tramontana 63 % 1020 hPa 10 poche nuvole +22.7° perc. +22.2° Assenti 12.3 N max 11.6 Tramontana 45 % 1020 hPa 13 poche nuvole +23.8° perc. +23.3° Assenti 14.9 N max 13 Tramontana 42 % 1019 hPa 16 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 14.7 NNE max 19.4 Grecale 59 % 1019 hPa 19 poche nuvole +17.5° perc. +17.1° Assenti 8.1 N max 10.7 Tramontana 71 % 1020 hPa 22 poche nuvole +17° perc. +16.7° Assenti 8.2 NNO max 10.3 Maestrale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:07

