Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,4°C e i 21,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 36,4 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, superando il 90% in diverse fasce orarie, il che contribuirà a una percezione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 17,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che raggiungeranno i 23,8 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 91%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20,1°C intorno alle 8:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi su livelli moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, senza possibilità di pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente. A partire dalle 14:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno fino a diventare pioggia moderata intorno alle 15:00, con accumuli di circa 1,01 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 20,4°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, superando il 90%, e il vento si manterrà vivace.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,8°C. Il cielo rimarrà coperto, con possibilità di piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, chiunque abbia in programma attività all’aperto potrà approfittare di un clima più favorevole nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +18° prob. 1 % 16.9 SSE max 34.6 Scirocco 95 % 1019 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +18.6° prob. 1 % 23.1 SSE max 37.3 Scirocco 92 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +19.5° Assenti 23.8 SSE max 34.2 Scirocco 87 % 1018 hPa 10 cielo coperto +19.9° perc. +20° Assenti 20.4 S max 24.6 Ostro 79 % 1018 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 8 % 20.2 SSE max 23 Scirocco 68 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.53 mm 16.1 SSE max 25.9 Scirocco 81 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +18° perc. +18.3° 0.42 mm 12.6 SSE max 28.7 Scirocco 91 % 1016 hPa 22 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 51 % 7.6 SSE max 11.8 Scirocco 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:03

