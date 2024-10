Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,5°C e i 22,3°C. La presenza di nuvole sparse e una leggera brezza accompagneranno gli abitanti durante le diverse fasi della giornata, rendendo il clima piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,2°C. L’umidità sarà alta, attorno al 75%, e il vento soffierà da sud-sud ovest a una velocità di circa 4 km/h. Queste condizioni si manterranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 20°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, passando da un 99% a un 92%. La brezza leggera, con velocità che varierà tra i 1 km/h e i 3,6 km/h, contribuirà a rendere l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22,3°C intorno alle 12:00 e inizieranno a scendere gradualmente nel corso delle ore successive. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 7,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15,7°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, offrendo un’opportunità per godere di un cielo sereno. L’umidità rimarrà costante attorno al 72%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da sud, con velocità che si attesterà intorno ai 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che, dopo una giornata di nuvole, potrebbe schiarirsi nei giorni successivi. Si consiglia di approfittare delle condizioni favorevoli per attività all’aperto, soprattutto nel pomeriggio, quando il clima sarà più gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° Assenti 2.6 SSO max 2.6 Libeccio 75 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 2.2 SSO max 2.2 Libeccio 74 % 1024 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 1 SO max 1.4 Libeccio 67 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21.1° perc. +20.6° Assenti 2.7 SSE max 2.7 Scirocco 49 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +21.7° Assenti 4.9 SSE max 4.6 Scirocco 45 % 1022 hPa 16 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 7.8 SSE max 10.9 Scirocco 66 % 1022 hPa 19 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 6.6 S max 8 Ostro 72 % 1023 hPa 22 poche nuvole +15.9° perc. +15.4° Assenti 5.3 S max 6.2 Ostro 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:53

