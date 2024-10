Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà limitata e le condizioni di vento saranno moderate, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 14,7°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Sud Est. La mattina si presenterà con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 22,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 42%, favorendo un comfort climatico ottimale.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 22,8°C. La brezza leggera proveniente da Sud Est contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole, con una velocità del vento che potrà arrivare fino a 10,4 km/h. Le condizioni di precipitazioni saranno assenti, garantendo una giornata asciutta e soleggiata.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza compromettere la bellezza della serata. Anche in questo frangente, il vento si manterrà moderato, rendendo l’atmosfera piacevole per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un clima generalmente asciutto. Si prevede che anche nei giorni successivi, il bel tempo continuerà a caratterizzare la regione, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.6° perc. +14.1° Assenti 1.2 SSO max 2 Libeccio 78 % 1015 hPa 4 poche nuvole +14.3° perc. +13.8° Assenti 1.1 ESE max 2.5 Scirocco 78 % 1016 hPa 7 poche nuvole +17.2° perc. +16.6° Assenti 3.3 S max 4.1 Ostro 66 % 1017 hPa 10 poche nuvole +20.9° perc. +20.3° Assenti 6.8 S max 6 Ostro 49 % 1018 hPa 13 cielo sereno +22.8° perc. +22.2° Assenti 4.2 SE max 7.8 Scirocco 41 % 1017 hPa 16 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 13.1 SE max 17.4 Scirocco 58 % 1017 hPa 19 cielo sereno +17.3° perc. +17° Assenti 11.8 SSE max 23.4 Scirocco 70 % 1019 hPa 22 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° Assenti 11 SSE max 22.2 Scirocco 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:19

