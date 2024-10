Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Gioia del Colle si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti, provenienti principalmente da Sud, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche di oltre 30 km/h. Con l’aumento dell’umidità, che si attesterà attorno all’80%, la sensazione di freschezza sarà accentuata.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22°C. I venti continueranno a soffiare con una certa intensità, mantenendo una velocità di circa 30 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 60%. Le condizioni meteo non prevederanno precipitazioni, quindi non ci saranno piogge da segnalare.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 98%. I venti, sempre da Sud-Sud Est, si faranno sentire con intensità crescente, raggiungendo punte di 39 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 90%. I venti, che si faranno più forti, potranno raggiungere velocità di 50 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e ventosa. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia del Colle indicano una giornata nuvolosa e ventosa, con temperature che varieranno tra 16°C e 22°C. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile abbassamento della copertura nuvolosa e un incremento delle temperature. Tuttavia, il clima rimarrà fresco e ventoso, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +15.8° Assenti 12.2 S max 24.7 Ostro 80 % 1018 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 13.9 SSE max 30.4 Scirocco 83 % 1017 hPa 7 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 24.7 S max 35.4 Ostro 77 % 1017 hPa 10 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 30.7 S max 34.8 Ostro 59 % 1017 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 31.6 SSE max 36 Scirocco 63 % 1015 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 30 SSE max 42.9 Scirocco 79 % 1014 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° Assenti 30.6 SSE max 47.9 Scirocco 83 % 1013 hPa 22 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° Assenti 30.5 S max 47.2 Ostro 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:18

