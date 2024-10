Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura massima raggiungerà i 26,1°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 17,2°C durante le prime ore della notte. La presenza di venti moderati e la variabilità della copertura nuvolosa saranno elementi distintivi di questa giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 91%, e si registrerà una leggera pioggia tra l’1:00 e le 3:00, con accumuli minimi. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 32,5 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite che porteranno a un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 7:00, la temperatura salirà a 20°C, e alle 9:00 si raggiungerà i 23°C. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portandosi al 23%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità di circa 15 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole e la temperatura massima toccherà i 26,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 19%, e i venti si faranno più vivaci, con intensità che potranno arrivare fino a 21,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 34%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con un aumento della nuvolosità e una temperatura che scenderà a 19,3°C alle 19:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 12 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, ma l’umidità aumenterà, arrivando fino al 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni indicano un trend di variabilità, con un possibile ritorno di piogge nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.3 mm 10.7 SSO max 18.1 Libeccio 89 % 1013 hPa 4 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° prob. 52 % 10.7 S max 21 Ostro 76 % 1011 hPa 7 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 15.9 SO max 24.9 Libeccio 60 % 1012 hPa 10 nubi sparse +24° perc. +23.6° Assenti 14.4 SO max 18.7 Libeccio 43 % 1012 hPa 13 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 13.9 SSO max 17.2 Libeccio 34 % 1010 hPa 16 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 17.2 S max 28.8 Ostro 56 % 1010 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 12 S max 23.8 Ostro 77 % 1010 hPa 22 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 8.2 S max 12.3 Ostro 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.