Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Sabato 5 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione attesa nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero rendere l’atmosfera più fresca.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità al 57% e una pressione atmosferica di 1012 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con intensità di 8,1 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 21,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 20%, e l’umidità scenderà al 46%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 19,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 29%, e l’umidità salirà al 59%. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 19,3 km/h, con raffiche che potrebbero superare i 20 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno fino a notte fonda. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,2°C, mentre l’umidità raggiungerà il 77%. La copertura nuvolosa sarà più consistente, attorno al 21%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia del Colle di Sabato 5 Ottobre evidenziano un inizio di giornata sereno, seguito da un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° Assenti 6.2 ONO max 8.2 Maestrale 57 % 1012 hPa 4 nubi sparse +15.3° perc. +14.4° Assenti 2.8 E max 3.8 Levante 57 % 1012 hPa 7 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° Assenti 7.7 SE max 11.8 Scirocco 51 % 1012 hPa 10 poche nuvole +21.2° perc. +20.5° Assenti 12.4 SSE max 14.2 Scirocco 46 % 1012 hPa 13 poche nuvole +21.5° perc. +20.9° prob. 11 % 15.8 SE max 17.6 Scirocco 47 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +18.4° perc. +17.9° 0.78 mm 12.6 SSE max 21 Scirocco 63 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +16.3° perc. +15.9° 0.14 mm 9.5 E max 13.4 Levante 72 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +15.3° perc. +14.9° 0.47 mm 10.4 NNO max 14.8 Maestrale 76 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:23

