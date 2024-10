Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92% e temperature attorno ai 16,4°C. La mattina porterà un progressivo schiarimento, con temperature che raggiungeranno i 19,9°C. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, toccando i 23,7°C e un’umidità al 37%. Martedì, il cielo sarà inizialmente sereno, ma si coprirà nella notte. Temperature pomeridiane di 22,4°C e umidità al 48% caratterizzeranno la giornata. Mercoledì, il cielo sarà sereno al mattino, con temperature fino a 24,5°C. Giovedì, invece, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 18,3°C.

Lunedì 14 Ottobre

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. La temperatura si attesterà attorno ai 16,4°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 15,9°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, mantenendo un cielo coperto fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a nubi sparse. Alle 06:00, la temperatura salirà a 16,1°C, con una percezione di 15,7°C. La copertura nuvolosa scenderà al 73% e il vento continuerà a soffiare da Nord con una velocità di 8,2 km/h. A partire dalle 08:00, il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 19,9°C alle 09:00. L’umidità diminuirà ulteriormente, attestandosi al 45% alle 10:00.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 23,7°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori intorno al 0%. L’umidità si manterrà attorno al 37%.

La sera vedrà un cielo prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno a 16,8°C alle 20:00. La velocità del vento diminuirà, attestandosi a 1,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64% e la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1019 hPa. La giornata si concluderà con un cielo che si manterrà sereno fino a tarda notte.

Martedì 15 Ottobre

Nella notte di Martedì 15 Ottobre, il cielo sarà inizialmente sereno, con una copertura nuvolosa del 23%. La temperatura si attesterà attorno ai 16,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,8°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%. Tuttavia, a partire dall’01:00, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 99%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, quando la temperatura salirà a 21,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,9 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 40%. A partire dalle 10:00, il cielo inizierà a schiarirsi, mantenendo una copertura nuvolosa del 32%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature che toccheranno i 22,4°C alle 13:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con valori intorno ai 20,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48%.

La sera vedrà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 16,6°C alle 20:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi al 82%. La pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Mercoledì 16 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 16 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,4°C. La velocità del vento sarà di 12,6 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 24,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 89%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 09:00, quando la temperatura salirà a 21,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 40%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 3,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a nubi sparse con temperature che toccheranno i 24,5°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 4,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40%.

La sera vedrà un cielo coperto, con temperature che scenderanno a 18,2°C alle 20:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,6 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi al 69%.

Giovedì 17 Ottobre

Nella notte di Giovedì 17 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà attorno ai 17,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 17,7°C. La velocità del vento sarà di 9 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 16,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà a 19,4°C alle 07:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che toccheranno i 21,8°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 11,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%.

La sera vedrà un cielo coperto, con temperature che scenderanno a 18,3°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,2 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi al 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni mostrano un alternarsi di condizioni serene e nuvolose, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 24°C. Si consiglia di tenere in considerazione le variazioni di umidità e vento, che potrebbero influenzare il comfort durante le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.