Previsioni Meteo Gioia Tauro: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Gioia Tauro indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La notte inizierà con poche nuvole e una temperatura di circa 21,7°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27,8°C entro le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a un abbassamento delle temperature e a un aumento dell’umidità.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,7°C e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale del 22%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un massimo di 24,8°C alle ore 07:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 29,6°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che scenderanno gradualmente fino a 24,2°C alle 18:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 45% nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 26 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 23,8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si manterrà attorno al 13%. Verso la fine della giornata, si registrerà anche un leggero fenomeno di pioggia, con accumuli di circa 0,43 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia Tauro nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata nuvolosa e con possibilità di pioggia, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può rivelarsi imprevedibile.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.7° perc. +21.6° Assenti 2.3 E max 4.8 Levante 62 % 1011 hPa 3 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 6.4 ESE max 6.9 Scirocco 63 % 1010 hPa 6 poche nuvole +22.5° perc. +22.4° Assenti 5.5 SE max 6.9 Scirocco 60 % 1009 hPa 9 poche nuvole +27.8° perc. +27.9° Assenti 3 SSO max 9.5 Libeccio 45 % 1009 hPa 12 nubi sparse +29.6° perc. +29.9° Assenti 7.7 SSO max 18.9 Libeccio 46 % 1007 hPa 15 cielo coperto +27.9° perc. +29.2° prob. 40 % 16.3 S max 27.5 Ostro 59 % 1006 hPa 18 cielo coperto +24.2° perc. +24.8° prob. 41 % 14.4 SSE max 23.7 Scirocco 81 % 1007 hPa 21 cielo coperto +23.8° perc. +24.4° prob. 13 % 9.7 SSE max 12.9 Scirocco 85 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:31

