Previsioni Meteo Gioia Tauro: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Gioia Tauro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera presenza di nuvole nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno sopra i 17°C durante tutto il giorno, con picchi che raggiungeranno i 22,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 57% e il 75%.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 2% di nuvole. La brezza leggera accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piacevole.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 62% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 18°C e arrivando a 22,5°C entro le ore centrali della giornata. Il vento si presenterà debole, con direzione variabile, prevalentemente da est-sud-est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà a tratti sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità potrebbe aumentare fino al 63%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il pomeriggio gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno della nuvolosità, con una copertura che raggiungerà l’81% intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 18°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia Tauro nei prossimi giorni mostrano una stabilità climatica con temperature miti e una leggera variabilità della nuvolosità. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 4.1 ESE max 5.1 Scirocco 75 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 3.8 E max 5.1 Levante 73 % 1024 hPa 7 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 2.3 ESE max 3.5 Scirocco 63 % 1024 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° Assenti 4.3 NNO max 3.7 Maestrale 55 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.2° perc. +22.1° Assenti 8.5 NO max 8.1 Maestrale 59 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 4.1 NNO max 4.5 Maestrale 71 % 1023 hPa 19 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 3 E max 5.6 Levante 73 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 2.9 ESE max 5.3 Scirocco 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:56

