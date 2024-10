Previsioni Meteo Gioia Tauro: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Gioia Tauro si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo variabile, con una predominanza di nuvolosità che accompagnerà gli abitanti durante tutto il giorno. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una massima che toccherà i 27,3°C nel corso della mattina. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da Sud Est, contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, nonostante l’alta umidità che si registrerà.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 100%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 8,9 km/h e 11,3 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 67% e il 70%, creando una sensazione di calore percepito leggermente superiore rispetto alla temperatura reale.

Nella mattina, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27,3°C intorno alle 11:00. La nuvolosità inizierà a diradarsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse, con una copertura che scenderà fino al 56%. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendo una brezza leggera che renderà la temperatura percepita più confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 25,5°C alle 15:00. La nuvolosità si presenterà variabile, con un mix di nubi sparse e qualche momento di cielo sereno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,9 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 57%. Non si prevedono precipitazioni significative, con un’assenza totale di pioggia.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 24,2 km/h. L’umidità continuerà a salire, toccando punte del 75%, il che potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia Tauro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità variabile. Si prevede che le temperature non scenderanno drasticamente, continuando a offrire un clima gradevole. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe influenzare la percezione del caldo, specialmente nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 8.9 SE max 10.5 Scirocco 67 % 1018 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 10.4 SE max 13.1 Scirocco 69 % 1017 hPa 6 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 11.3 SE max 16 Scirocco 68 % 1017 hPa 9 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° Assenti 8.4 SSE max 13 Scirocco 51 % 1017 hPa 12 nubi sparse +27.2° perc. +27.6° Assenti 12.9 SO max 17.9 Libeccio 50 % 1015 hPa 15 poche nuvole +25.5° perc. +25.6° Assenti 8.9 SSO max 15.3 Libeccio 57 % 1015 hPa 18 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° Assenti 16.3 SE max 22.9 Scirocco 69 % 1014 hPa 21 cielo coperto +22° perc. +22.2° Assenti 16.5 SSE max 24.2 Scirocco 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:24

