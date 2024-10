Previsioni Meteo Gioia Tauro: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia Tauro di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di pioggia leggera e nubi sparse. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,5°C. La mattina porterà con sé piogge leggere, con una temperatura che salirà fino a 21,7°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente. La sera si concluderà con un ritorno delle piogge, ma con intensità ridotta.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto e una temperatura di circa 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e la velocità del vento sarà moderata, attorno ai 1,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questo intervallo orario.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un aumento dell’attività meteorologica. Le prime ore del giorno vedranno piogge leggere, con temperature che varieranno da 20,4°C a 21,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17 km/h, e la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 22%. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma le piogge saranno di intensità leggera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo che si presenterà a tratti sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,3°C, mentre la velocità del vento diminuirà leggermente. La copertura nuvolosa scenderà al 59%, e non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ritorno delle piogge, seppur di intensità leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,7°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà nuovamente. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, e la probabilità di pioggia salirà al 23%.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia Tauro di Sabato 5 Ottobre evidenziano una giornata variabile, con piogge leggere alternate a momenti di schiarita. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 1.6 SE max 5.7 Scirocco 72 % 1014 hPa 3 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° prob. 3 % 1.9 SE max 6.2 Scirocco 72 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° prob. 22 % 1 N max 7.7 Tramontana 72 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +20.9° perc. +20.9° 1.1 mm 15.8 O max 19.7 Ponente 71 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +21.7° perc. +21.4° 0.15 mm 19.5 ONO max 22 Maestrale 59 % 1013 hPa 15 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 13.9 NO max 17.3 Maestrale 58 % 1013 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 9.6 ONO max 13.2 Maestrale 69 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +18.7° perc. +18.5° 0.14 mm 14.9 O max 19 Ponente 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:28

