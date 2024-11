Previsioni Meteo Giugliano in Campania: il bollettino per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai +18°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, raggiungendo +22,1°C alle 11:00. Nel pomeriggio, si registreranno nubi sparse e una temperatura massima di +22,6°C. Sabato 2 Novembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 28% e temperature attorno ai +17,4°C. Domenica 3 Novembre, si avrà una situazione simile con nubi sparse e temperature che toccheranno i +22,2°C. Il weekend si preannuncia variabile, ma gradevole.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C con una temperatura percepita di +17,2°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle 11:00, quando si registreranno poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +22,1°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di +21,2°C. La velocità del vento si ridurrà a 2,6 km/h e l’umidità scenderà al 33%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura massima toccherà i +22,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 72% e la velocità del vento si attesterà attorno agli 8,9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 34%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una temperatura che scenderà a +18,3°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5,2 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 63%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Sabato 2 Novembre

Nella notte di Sabato 2 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,4°C, con una temperatura percepita di +16,8°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 5,3 km/h. L’umidità si manterrà al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e le temperature saliranno fino a +20,9°C alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 47% e la velocità del vento si attesterà attorno ai 5,5 km/h. L’umidità scenderà al 44%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 89% alle 15:00. La temperatura massima sarà di +21,4°C e la velocità del vento aumenterà fino a 10,4 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 47%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una temperatura che scenderà a +18,2°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,2 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 56%. La pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,1°C, con una temperatura percepita di +16,2°C. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà al 51% e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature saliranno fino a +21,4°C alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà del 9% e la velocità del vento si attesterà attorno ai 3,6 km/h. L’umidità scenderà al 37%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno fino alle 14:00, quando si registreranno nubi sparse. La temperatura massima toccherà i +22,2°C e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 0,7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 36%.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura che scenderà a +18,2°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà fino a 7,7 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 57%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Giugliano in Campania si preannuncia variabile, con un Venerdì sereno, un Sabato nuvoloso e una Domenica che offrirà momenti di sole alternati a nubi sparse. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un giubbotto per le fresche serate.

