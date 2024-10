Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giugliano in Campania indicano un giovedì caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per tutta la giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,4°C. La situazione non subirà significative variazioni nelle ore successive, con una leggera diminuzione della temperatura e una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 26°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e gli 8,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 46%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 23,4°C alle ore 17:00. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una brezza leggera che accompagnerà il calo delle temperature. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 58%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che rimarranno miti e una predominanza di nuvole. Si prevede che il clima continuerà a essere simile anche nei giorni successivi, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° Assenti 13.3 E max 21.9 Levante 59 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 6.3 NNO max 7.7 Maestrale 59 % 1019 hPa 6 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° Assenti 2.4 NO max 3.1 Maestrale 62 % 1020 hPa 9 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° Assenti 0.8 SSE max 2.2 Scirocco 51 % 1020 hPa 12 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 8.5 SSO max 9.4 Libeccio 47 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 8.1 SO max 9.6 Libeccio 53 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 1.6 S max 4.8 Ostro 58 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 3 E max 5.8 Levante 64 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.