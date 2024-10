Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Giugliano in Campania si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà sereno con poche nuvole, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 22,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nel dettaglio, durante la notte le condizioni meteo saranno stabili, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno al 64%. Le prime ore del mattino porteranno un incremento della nuvolosità, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della giornata. La mattina si presenterà con cielo coperto e un’umidità che si aggirerà intorno al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, raggiungendo il picco di temperatura di 22,5°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori che toccheranno il 54%. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 10,1 km/h, ma senza particolari raffiche. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si svolgerà senza interruzioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, portando a un cielo con nubi sparse. L’umidità rimarrà costante attorno al 65%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti potranno godere di una settimana caratterizzata da un clima gradevole e senza precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.9 NNE max 5.4 Grecale 66 % 1024 hPa 4 poche nuvole +18.2° perc. +17.9° Assenti 5.3 NE max 6 Grecale 71 % 1023 hPa 7 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 5 NE max 6.5 Grecale 69 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° Assenti 0.6 ENE max 3 Grecale 57 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° Assenti 6 ONO max 5.8 Maestrale 54 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° Assenti 11.1 O max 12.1 Ponente 63 % 1023 hPa 19 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° Assenti 6 NO max 6.6 Maestrale 65 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 4.1 N max 4.1 Tramontana 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:59

