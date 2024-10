Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Giugliano in Campania si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e pioggia. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 24°C durante le ore centrali della giornata, con un incremento della nuvolosità e la possibilità di precipitazioni nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 43,8 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 74%, e il vento soffierà da Est-Sud Est a una velocità di circa 3,7 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà molto, mantenendo un cielo prevalentemente coperto fino all’alba.

Durante la mattina, ci sarà un lieve miglioramento con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 24°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 24% e il vento si intensificherà, raggiungendo i 17,3 km/h. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 16:00. La temperatura si manterrà intorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 67%. Le raffiche di vento potrebbero arrivare fino a 29,3 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di forti piogge a partire dalle 20:00. Le temperature scenderanno a circa 18°C, con un’umidità che toccherà il 87%. Le precipitazioni saranno consistenti, con accumuli che potrebbero superare i 4 mm. Il vento si farà sentire, con raffiche che potranno raggiungere i 65,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni mostrano un miglioramento a partire da mercoledì, con un ritorno a condizioni più stabili e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22-24°C. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di martedì, in particolare durante la sera, quando le piogge potrebbero risultare intense.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 3.7 ESE max 6.2 Scirocco 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 4.5 SE max 6 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 6.5 E max 8.3 Levante 75 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° Assenti 10.9 SSE max 15.3 Scirocco 59 % 1016 hPa 12 nubi sparse +24° perc. +24° Assenti 20.8 S max 27.6 Ostro 56 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° prob. 2 % 22.1 SSE max 29.1 Scirocco 61 % 1012 hPa 18 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° prob. 13 % 16.3 SSE max 27.9 Scirocco 66 % 1011 hPa 21 pioggia moderata +18.1° perc. +18.2° 3.91 mm 16.9 SO max 35.3 Libeccio 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:29

