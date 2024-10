Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Giugliano in Campania si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, senza particolari fenomeni di maltempo previsti.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,7°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. Il cielo si presenterà sereno, favorendo una buona visibilità e un’atmosfera tranquilla. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 2%. I venti, provenienti principalmente da Nord-Est, si muoveranno a una velocità di circa 4,6 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,5°C intorno alle 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa assente. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo l’umidità attorno al 50%, il che renderà l’aria fresca e piacevole. Le condizioni meteo si presenteranno ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si registrerà un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 20,1°C alle 17:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 12,4 km/h, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità potrà aumentare fino al 64%, ma senza compromettere il comfort.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,5°C alle 21:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. Le condizioni di umidità si manterranno stabili, rendendo la serata piacevole per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione meteorologica per godere di attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.5° perc. +18.2° Assenti 4.6 NE max 5.1 Grecale 67 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.9° perc. +17.5° Assenti 3.9 NNE max 4.3 Grecale 68 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +18.1° Assenti 4.6 NE max 5.3 Grecale 66 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 3 NE max 4.8 Grecale 53 % 1023 hPa 13 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 7.2 O max 6.2 Ponente 49 % 1021 hPa 16 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 12.4 O max 13.9 Ponente 61 % 1021 hPa 19 cielo sereno +19.7° perc. +19.5° Assenti 6.2 NNE max 7.3 Grecale 66 % 1021 hPa 22 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 4.7 NE max 7.4 Grecale 62 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:58

