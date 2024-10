Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Giugliano in Campania si troverà a vivere un clima caratterizzato da piogge leggere durante la notte, con un graduale miglioramento delle condizioni meteo nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,4°C e i 23,3°C. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo prevalentemente coperto a nubi sparse nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 29 km/h.

Durante la notte, Giugliano in Campania sarà interessata da piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C, con una percezione termica simile. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 97%. I venti soffieranno da sud-sud ovest a una velocità di circa 19,6 km/h, creando una brezza tesa. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,19 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Dalle 06:00 alle 12:00, ci sarà una transizione verso un cielo più sereno, con nubi sparse che si faranno strada. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 6,7 km/h. L’umidità, che inizialmente sarà alta, scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 76%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,5°C. I venti continueranno a soffiare da sud-sud ovest, con intensità che potrà raggiungere i 15,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,6°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 10,5 km/h e 12,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 14%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giugliano in Campania indicano una giornata di transizione, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più stabile e sereno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Giugliano in Campania

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.19 mm 19.6 SSO max 29 Libeccio 79 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.23 mm 11.6 OSO max 17.9 Libeccio 81 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.13 mm 7.2 O max 13.3 Ponente 82 % 1012 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 16 % 4.6 SO max 7.9 Libeccio 66 % 1013 hPa 12 nubi sparse +23.1° perc. +23° prob. 12 % 9.9 SSO max 13 Libeccio 57 % 1012 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° prob. 7 % 15.3 SSO max 18.1 Libeccio 65 % 1011 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° prob. 3 % 13.5 SSO max 19.5 Libeccio 74 % 1012 hPa 21 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° prob. 14 % 12.1 SSO max 19.3 Libeccio 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:27

