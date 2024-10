Previsioni Meteo Giussano: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giussano di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con pioggia leggera che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 14,5°C e 15,8°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 93%. La copertura nuvolosa sarà totale, con nuvole che non lasceranno spazio al sole, creando un’atmosfera grigia e umida.

Durante la notte, Giussano sarà avvolta da una leggera pioggia, con temperature che si attesteranno attorno ai 14,9°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da sud-est, con raffiche che non supereranno i 2,4 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 95%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel corso della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa resterà al 100%, e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,1 km/h. Anche l’umidità rimarrà elevata, intorno al 95%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Il pomeriggio porterà con sé un leggero miglioramento, ma la pioggia leggera persisterà. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,9°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e il vento continuerà a soffiare da sud-est a una velocità di circa 4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 92%, rendendo l’atmosfera ancora umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non cambieranno drasticamente. La pioggia leggera tornerà a farsi sentire, con temperature che si attesteranno attorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 98%, e il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità di circa 3,9 km/h. Anche l’umidità si manterrà elevata, intorno al 94%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni non mostrano significativi miglioramenti. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica continueranno, con possibilità di pioggia leggera anche nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima umido e variabile, con temperature che si manterranno su valori miti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.15 mm 0.5 SSE max 2.4 Scirocco 95 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.19 mm 0.3 SE max 2.1 Scirocco 94 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.38 mm 1.9 S max 4.1 Ostro 96 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.4 mm 3.1 SE max 7.1 Scirocco 95 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.16 mm 2.2 SSE max 5.5 Scirocco 88 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.22 mm 3.1 SE max 7.5 Scirocco 92 % 1026 hPa 18 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 60 % 3.4 ESE max 8.9 Scirocco 93 % 1027 hPa 21 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.11 mm 3.3 E max 8.5 Levante 94 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:17

