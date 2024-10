Previsioni Meteo Giussano: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Giussano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, senza precipitazioni e con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo ampie schiarite e un’ottima visibilità.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera diminuzione fino a 8,8°C nelle prime ore del mattino. La presenza di poche nuvole e un cielo sereno favoriranno un abbassamento dell’umidità, che si manterrà attorno al 73%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 5 e i 6 km/h, proveniente principalmente da Nord.

Durante la mattina, il clima si presenterà decisamente piacevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 15,7°C entro le ore centrali della mattinata. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%, e l’umidità continuerà a scendere, arrivando al 45%. La brezza leggera garantirà una sensazione di freschezza, rendendo l’aria particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 16,7°C, mantenendo un clima stabile e soleggiato. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 41%, contribuendo a un comfort termico ottimale. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,2°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%, ma senza compromettere il comfort. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre all’insegna del sole e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e una leggera variazione della direzione del vento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’ottima qualità dell’aria.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +9.7° perc. +9.3° Assenti 5.3 N max 7.2 Tramontana 79 % 1014 hPa 3 poche nuvole +9.1° perc. +8.6° Assenti 5.5 N max 6.3 Tramontana 75 % 1014 hPa 6 cielo sereno +9° perc. +8.6° Assenti 5.1 N max 5.9 Tramontana 71 % 1015 hPa 9 cielo sereno +13.6° perc. +12.4° Assenti 2.5 OSO max 2.6 Libeccio 52 % 1015 hPa 12 cielo sereno +16.2° perc. +15° Assenti 6.2 S max 3.6 Ostro 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +16.4° perc. +15.2° Assenti 4.8 SSE max 3.9 Scirocco 42 % 1012 hPa 18 cielo sereno +13.5° perc. +12.6° Assenti 3.3 ESE max 4.1 Scirocco 63 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.9° perc. +11.1° Assenti 5.8 NE max 7.1 Grecale 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.