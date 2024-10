Previsioni Meteo Giussano: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giussano di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con prevalenza di pioggia leggera e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre il vento si presenterà generalmente debole, proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà elevata, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare la giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, con una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che raggiungeranno circa 0,29mm. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 96%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera fino a metà giornata. Le temperature si manterranno tra 15°C e 15,3°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si presenterà attorno ai 3-4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che varieranno da 0,14mm a 0,41mm. L’umidità si manterrà alta, intorno al 94-96%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà leggermente, passando a cieli coperti con sporadiche schiarite. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C e 15,6°C. La probabilità di pioggia rimarrà presente, ma con accumuli minori rispetto alla mattina. La pressione atmosferica inizierà a scendere, raggiungendo 1019hPa.

La sera porterà nuovamente pioggia leggera, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere fino a 0,73mm. La velocità del vento rimarrà bassa, ma l’umidità si attesterà attorno al 95-97%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature miti. Si prevede un miglioramento solo nei giorni successivi, con schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.9° prob. 36 % 3.7 E max 8.1 Levante 95 % 1021 hPa 4 pioggia leggera +14.6° perc. +14.7° 0.17 mm 4 E max 10.9 Levante 97 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 21 % 3.8 E max 10.7 Levante 95 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.26 mm 3.1 ENE max 8.5 Grecale 95 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.13 mm 2.3 NE max 6.1 Grecale 93 % 1020 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 35 % 3.2 E max 8.7 Levante 95 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.49 mm 3.2 ENE max 8.6 Grecale 96 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.66 mm 4.2 E max 10.8 Levante 97 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:28

