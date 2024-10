Previsioni Meteo Gorgonzola: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Gorgonzola si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un’alta copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C durante le ore centrali della giornata. I venti, prevalentemente da est, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 94%. I venti, provenienti da est-nord est, si muoveranno a una velocità di circa 2,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 3,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni meteo non mostrano segni di miglioramento. La pioggia continuerà a cadere moderatamente, con temperature che saliranno leggermente fino a 14,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,8 km/h, mentre le raffiche potranno toccare i 48,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un’intensificazione delle precipitazioni, con forti piogge che porteranno a un accumulo significativo di acqua. Le temperature si manterranno sui 15°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 14,9 km/h. Le raffiche di vento, che si presenteranno fresche, potranno raggiungere i 39,3 km/h. L’umidità, in questo frangente, si attesterà intorno al 97%, rendendo l’aria particolarmente pesante.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non mostreranno segnali di miglioramento. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno sui 13,6°C. I venti si calmeranno leggermente, con velocità che scenderanno a circa 2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 97%, e la copertura nuvolosa sarà ancora totale.

In conclusione, le previsioni meteo per Gorgonzola nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima umido e variabile, con venti che potrebbero rendere la sensazione di freddo più intensa. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e modifiche alle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.6° perc. +12.4° 0.19 mm 2.4 ENE max 3.7 Grecale 94 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.72 mm 5.1 ENE max 10.7 Grecale 96 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 1.09 mm 8.4 ENE max 30.7 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +13.8° perc. +13.8° 0.51 mm 17 E max 43.6 Levante 96 % 1009 hPa 12 forte pioggia +15° perc. +15° 4.87 mm 18 ESE max 42.7 Scirocco 94 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +14.5° perc. +14.5° 2.09 mm 9.9 S max 27.9 Ostro 98 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +13.4° perc. +13.4° 0.56 mm 5.2 OSO max 12.3 Libeccio 97 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +13.6° perc. +13.6° 0.15 mm 2.8 SSO max 5.7 Libeccio 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:44

