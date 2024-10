Previsioni Meteo Gorgonzola: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Gorgonzola si troverà a vivere un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede una graduale apertura verso un cielo sereno. Le temperature oscilleranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con l’avanzare della mattina, il cielo rimarrà coperto, raggiungendo una temperatura massima di circa 18,9°C nel primo pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera diminuzione della velocità del vento, che si manterrà sotto i 10 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo sempre coperto e temperature che si attesteranno tra i 16°C e i 18°C. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70-75%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria più fresca verso il tardo pomeriggio.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, permettendo qualche apertura, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 14°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità, invece, continuerà a mantenersi alta, intorno all’80%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Gorgonzola indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima nuvoloso, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, influenzando la sensazione di caldo. Gli amanti del clima mite troveranno quindi nella giornata di Domenica un’opportunità per godere di un’uscita all’aria aperta, pur tenendo conto delle condizioni di umidità.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.6° Assenti 5.3 O max 6.6 Ponente 86 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.1° perc. +12.6° Assenti 6.3 ONO max 8.2 Maestrale 83 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 5.7 ONO max 8.1 Maestrale 79 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.4° Assenti 6.8 ONO max 11.1 Maestrale 63 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +17.9° Assenti 9.4 OSO max 12.6 Libeccio 57 % 1017 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 6.3 OSO max 10.4 Libeccio 63 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 5.1 NO max 5.5 Maestrale 75 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.5° perc. +14.1° Assenti 3 E max 3.5 Levante 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.