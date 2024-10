Previsioni Meteo Gorgonzola: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Gorgonzola si prevede una giornata caratterizzata da un clima stabile e sereno. Le previsioni meteo indicano cieli completamente sereni per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura massima raggiungerà circa 19,9°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C durante la notte. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra l’80% e l’88%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Durante la notte, i cieli rimarranno sereni con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 14,9°C a mezzanotte. La mattina si presenterà con cieli limpidi e temperature in aumento, che raggiungeranno i 19°C intorno a mezzogiorno. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra i 1 km/h e i 3,9 km/h, prevalentemente da direzione sud-sud ovest.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno il picco di 19,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. Anche la sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 15,1°C a fine giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorgonzola indicano una giornata di bel tempo, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature stabili. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto con l’avvicinarsi di novembre, mese che potrebbe portare variazioni climatiche più significative.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° Assenti 2.8 NE max 2.7 Grecale 86 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 1.8 NO max 2.4 Maestrale 88 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 2.4 NNO max 2.3 Maestrale 86 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 2.7 SO max 2 Libeccio 70 % 1026 hPa 13 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 3.3 SSO max 2.2 Libeccio 63 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 2.8 SSO max 3 Libeccio 73 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16.3° perc. +16° Assenti 1.3 N max 1.5 Tramontana 80 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 0.8 NE max 1.6 Grecale 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:09

