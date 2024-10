Previsioni Meteo Gorgonzola: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Gorgonzola si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno tra i 12,7°C e i 18,1°C, con un picco atteso nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra l’80% e il 97%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con una temperatura di circa 12,7°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore 07:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 12,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno al 62%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 2 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature toccheranno il massimo di 18,1°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 10-12%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura di circa 14,5°C alle ore 19:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 97%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza segni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Gorgonzola indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e umidità elevata. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, il clima umido potrebbe persistere, rendendo necessaria una certa attenzione per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.7° perc. +12.3° Assenti 4.9 NE max 5.1 Grecale 85 % 1017 hPa 3 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° Assenti 4.2 NE max 4.4 Grecale 84 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12° perc. +11.4° Assenti 3.3 NNE max 3.3 Grecale 83 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 0.8 OSO max 1.5 Libeccio 70 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 1.6 SO max 2.2 Libeccio 62 % 1019 hPa 15 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° prob. 10 % 4.2 SSE max 3.8 Scirocco 64 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15° perc. +14.7° prob. 6 % 5.1 OSO max 8 Libeccio 80 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° Assenti 2.8 NO max 3.3 Maestrale 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:37

