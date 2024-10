Previsioni Meteo Gorizia: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La copertura nuvolosa si ridurrà nel corso della mattinata, portando a un cielo sereno e a un clima mite, ideale per attività all’aperto. I venti saranno leggeri e provenienti da est-nord-est, contribuendo a mantenere un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo coperto e una copertura nuvolosa che si manterrà alta. La velocità del vento sarà di circa 12 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 17 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 6 e i 11 km/h, e l’umidità scenderà al 57%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con un cielo sereno e senza precipitazioni. La velocità del vento rimarrà leggera, oscillando tra i 4 e i 9 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 70%. La pressione atmosferica si stabilizzerà ulteriormente, raggiungendo i 1026 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Il cielo rimarrà sereno, con venti leggeri che continueranno a provenire da est-nord-est. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1029 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorizia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani si prevede un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani si potrebbero verificare lievi variazioni, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Gorizia

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.6° prob. 28 % 12 ENE max 16.9 Grecale 83 % 1022 hPa 3 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° prob. 10 % 11.4 ENE max 14.6 Grecale 82 % 1023 hPa 6 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° prob. 8 % 11.8 ENE max 14.4 Grecale 83 % 1024 hPa 9 poche nuvole +17.7° perc. +17.2° Assenti 11.1 ENE max 14.9 Grecale 64 % 1025 hPa 12 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 6.2 E max 8.9 Levante 57 % 1025 hPa 15 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 4.5 E max 6.9 Levante 70 % 1025 hPa 18 cielo sereno +13.9° perc. +13.4° Assenti 9.9 ENE max 8.8 Grecale 78 % 1028 hPa 21 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° Assenti 9.3 ENE max 8.2 Grecale 76 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:05

