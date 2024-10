Previsioni Meteo Gorizia: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gorizia di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature moderate. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 23,1 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza delle piogge, che si intensificheranno, portando a fenomeni di pioggia moderata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. Il vento continuerà a soffiare da Sud, con intensità crescente, raggiungendo punte di 31,3 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà significative variazioni. Le piogge moderate continueranno a interessare Gorizia, con temperature che potranno arrivare fino a 18°C. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà alta e il vento si presenterà fresco, con raffiche che potrebbero superare i 39 km/h. Le precipitazioni si attesteranno tra i 1,67 mm e i 2,38 mm.

La sera porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione della pioggia, ma le condizioni rimarranno comunque instabili. Le temperature scenderanno attorno ai 15°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Est, mantenendo una certa intensità. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Gorizia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento a partire dal fine settimana, con temperature che tenderanno a risalire e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.8° perc. +16.9° 0.14 mm 7.5 SO max 23.1 Libeccio 93 % 1004 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +16.7° prob. 38 % 8 SO max 23.4 Libeccio 95 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.18 mm 5.1 SO max 18.5 Libeccio 94 % 1002 hPa 9 pioggia moderata +17.3° perc. +17.5° 1.17 mm 10.1 S max 25.3 Ostro 94 % 1002 hPa 12 pioggia moderata +17.2° perc. +17.4° 2.3 mm 14.9 S max 39.6 Ostro 94 % 1002 hPa 15 pioggia moderata +18° perc. +18.2° 2.05 mm 12 S max 31.2 Ostro 93 % 1001 hPa 18 pioggia moderata +16.3° perc. +16.4° 1.81 mm 6.8 E max 10 Levante 94 % 1002 hPa 21 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.51 mm 10 ENE max 15.3 Grecale 94 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:23

