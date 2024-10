Previsioni Meteo Gorizia: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante le ore centrali della giornata. La presenza di nubi sparse nelle prime ore della notte si trasformerà in un cielo sereno, favorendo un clima gradevole e una buona visibilità. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura percepita si manterrà su valori confortevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord est. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che varierà dal 26% al 71%. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo un clima non troppo secco. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, favorendo un cielo sereno e una sensazione di calore piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80% verso le ore serali. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di un bel tramonto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 14°C. La calma del vento e la bassa copertura nuvolosa garantiranno un clima tranquillo e piacevole. L’umidità si manterrà alta, ma non influenzerà negativamente il comfort percepito.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorizia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un clima prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per rimanere aggiornati su possibili variazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 7.5 ENE max 6.8 Grecale 69 % 1029 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 7.1 ENE max 6.4 Grecale 74 % 1028 hPa 6 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° Assenti 6.2 ENE max 5.6 Grecale 82 % 1028 hPa 9 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 1.3 SO max 2.3 Libeccio 71 % 1029 hPa 12 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° Assenti 6.2 SO max 6.3 Libeccio 68 % 1028 hPa 15 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 3 O max 3.2 Ponente 80 % 1028 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15.5° Assenti 5.2 NE max 4.9 Grecale 90 % 1028 hPa 21 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 5.3 ENE max 4.8 Grecale 89 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.