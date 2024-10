Previsioni Meteo Gorizia: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Gorizia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 14,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con l’avanzare della giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco nel pomeriggio, mentre le temperature si attesteranno tra i 16°C e i 20°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che toccheranno il 95%. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 19°C. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi gli spostamenti all’aperto non dovrebbero essere compromessi.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 90%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Gorizia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che le condizioni climatiche non subiranno variazioni significative, rendendo la settimana piuttosto stabile dal punto di vista meteorologico. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo sporadicamente.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.7° perc. +14.7° Assenti 3.4 NE max 3.5 Grecale 92 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +14.1° Assenti 4.9 NE max 4.5 Grecale 92 % 1020 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° Assenti 5.6 NE max 5.1 Grecale 91 % 1021 hPa 9 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 1 ENE max 2.4 Grecale 77 % 1021 hPa 12 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° Assenti 4 OSO max 3.2 Libeccio 67 % 1020 hPa 15 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 4.7 OSO max 5.9 Libeccio 80 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° Assenti 4.6 NE max 4 Grecale 90 % 1021 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.5° Assenti 7.5 NE max 6.8 Grecale 90 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.