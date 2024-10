Previsioni Meteo Gorizia: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Gorizia si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica che accompagnerà l’intera giornata, con valori di temperatura che si manterranno su livelli piuttosto miti.

Durante la notte, da mezzanotte fino all’alba, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà leggermente da est-nord-est a una velocità di circa 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni rimarranno stabili. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse nel corso della mattinata. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 10 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 65%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21,5°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. La brezza leggera da est-nord-est continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, e le condizioni di vento non subiranno variazioni significative. L’umidità si manterrà attorno all’83%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorizia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la stabilità atmosferica continuerà a caratterizzare il clima locale. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni ideali per godere di una piacevole esperienza.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 8.2 ENE max 7.8 Grecale 88 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.7° perc. +13.5° Assenti 8.4 ENE max 7.9 Grecale 88 % 1024 hPa 7 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 7.8 ENE max 9.3 Grecale 85 % 1025 hPa 10 poche nuvole +20.1° perc. +19.9° Assenti 5.1 ENE max 8.7 Grecale 65 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 3.7 ENE max 8.3 Grecale 59 % 1023 hPa 16 cielo sereno +16.9° perc. +16.7° Assenti 6.3 ENE max 5.6 Grecale 79 % 1023 hPa 19 cielo sereno +14.7° perc. +14.4° Assenti 9.6 ENE max 9.4 Grecale 83 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 9.4 ENE max 9.5 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:50

