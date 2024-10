Previsioni Meteo Gorizia: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 12,9°C e i 19,3°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 1 km/h e i 8 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 89% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 10%, e il vento soffierà leggero da Est-Nord Est, con velocità di circa 8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 19,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 9%, e il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra i 1,3 km/h e i 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 63%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da 9% a 49%. Le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di 19,1°C alle 13:00 e scendendo fino a 14,3°C alle 17:00. Il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra i 1 km/h e i 4,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’86%.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con cielo che diventerà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,2°C e l’umidità continuerà a salire, arrivando fino all’89%. Il vento si manterrà debole, con velocità di circa 4,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gorizia indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della nuvolosità. Si prevede che il fine settimana porterà condizioni simili, con possibilità di qualche nube in più, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima mite potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 8 ENE max 7 Grecale 83 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.6° perc. +12° Assenti 7.4 ENE max 6.6 Grecale 84 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 6.2 ENE max 5.9 Grecale 80 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 2.4 OSO max 1.4 Libeccio 63 % 1024 hPa 13 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 4.5 OSO max 3.3 Libeccio 65 % 1023 hPa 16 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 1 OSO max 1.4 Libeccio 84 % 1023 hPa 19 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° Assenti 3.9 ENE max 3.6 Grecale 88 % 1023 hPa 22 nubi sparse +13° perc. +12.7° Assenti 4.8 ENE max 4.4 Grecale 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:47

