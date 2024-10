Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gorizia di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia leggera che ha accompagnato la notte continuerà a manifestarsi anche durante le ore diurne, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 10°C e i 13°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche significative.

Durante la notte, Gorizia sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento proveniente da Est-Nord Est si muoverà a una velocità di circa 14,9 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,32 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia continuerà a cadere, con temperature che si manterranno tra i 12,8°C e i 13,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,37 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà critica, con piogge moderate che si protrarranno fino a sera. Le temperature scenderanno ulteriormente, toccando i 10°C. Il vento si farà sentire con maggiore intensità, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potrebbero raggiungere i 3,98 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. Le piogge, sebbene persistenti, tenderanno a diminuire di intensità, ma la copertura nuvolosa resterà totale. Il vento continuerà a soffiare con forza, rendendo l’atmosfera piuttosto fredda e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gorizia non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. È consigliabile prepararsi a condizioni meteorologiche avverse e monitorare costantemente gli aggiornamenti sulle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13° perc. +12.8° 0.32 mm 14.9 ENE max 25 Grecale 92 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +13.1° perc. +12.9° 0.18 mm 13.2 ENE max 21.5 Grecale 92 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +12.8° perc. +12.5° 0.67 mm 13.1 ENE max 21.8 Grecale 93 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +13° perc. +12.8° 1.23 mm 10 NE max 28.3 Grecale 93 % 1009 hPa 12 pioggia moderata +13.1° perc. +12.8° 2.37 mm 17 ENE max 42.2 Grecale 91 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +12° perc. +11.6° 1.9 mm 25.2 ENE max 52.1 Grecale 89 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +11.3° perc. +10.9° 3.19 mm 21.8 ENE max 52.3 Grecale 91 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +10.8° perc. +10.4° 2.68 mm 17.5 NE max 42.7 Grecale 91 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:36

