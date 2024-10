Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo diventerà sempre più coperto, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature che raggiungeranno i 20,6°C nel tardo mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 29,7 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà bassa. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 15,2°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono piogge significative.

In sintesi, Mercoledì 23 Ottobre a Gorizia si presenterà come una giornata nuvolosa, con temperature che varieranno da un minimo di 14,3°C a un massimo di 20,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Est-Nord Est. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la giornata asciutta nonostante la copertura nuvolosa.

Guardando ai prossimi giorni, le previsioni del tempo indicano un mantenimento di queste condizioni, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori simili. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significativi cambiamenti, rendendo Gorizia un luogo dove le temperature autunnali si faranno sentire, ma senza eccessi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.3° perc. +14.2° Assenti 7 ENE max 6.3 Grecale 89 % 1029 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 8.3 ENE max 8 Grecale 88 % 1029 hPa 6 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 9.5 ENE max 11.6 Grecale 89 % 1029 hPa 9 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 10.6 ENE max 29.7 Grecale 73 % 1030 hPa 12 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 15 % 10.4 ENE max 25.1 Grecale 69 % 1029 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° prob. 15 % 7.5 ENE max 11.8 Grecale 79 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 15 % 10.9 ENE max 14.1 Grecale 88 % 1029 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° Assenti 9.7 ENE max 13.3 Grecale 85 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:01

